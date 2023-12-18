СМИ: победа Украины с каждым днем кажется все более маловероятной

По данным RTVE, контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной. Такое мнение озвучено в статье испанской телерадиокомпании RTVE.

Контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов, отмечает RTVE. Отсутствие прогресса спровоцировало критику президента Украины Владимира Зеленского внутри страны. Как считает RTVE, союзники Киева также начали проявлять признаки усталости, о чем свидетельствуют трудности в согласовании новых пакетов помощи, крайне важных для украинской стороны.

"Союзники собираются продолжать оказывать помощь, но уже нет надежд, которые были в апреле, на то, что ситуация обратится вспять, - считает профессор политологии Университета Гранады Хавьер Хордан. "Сейчас, сколько бы помощи ни оказывалось <…>, нет оснований полагать, что Украина вернет утраченную территорию", - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Украина не получит помощь от США в ближайшее время, возможно даже до 2024 года. Как отмечает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже трещит по швам, потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.