Главком ВСУ подтвердил, что в подготовленном для него кабинете нашли прослушку

Валерий Залужный не стал высказывать предположения о том, кто стоит за установкой этих устройств

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что в подготовленном для него кабинете было обнаружено прослушивающее устройство.

"Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушивающее устройство]. <...> У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был", - сказал Залужный на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина.

Он подтвердил, что техника была найдена не только в его кабинете. Главком не стал высказывать предположения о том, кто стоит за установкой этих устройств, отметив, что в этом будет разбираться следствие. Однако он отрицательно ответил на вопрос, мог ли это сделать кто-то из Генштаба.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в кабинете Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о возбуждении уголовного дела. При этом в спецслужбе утверждали, что техника находилась не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". Кроме того, по данным СБУ, устройство было в нерабочем состоянии.

18 декабря информацию о находке подтвердили в Генштабе. Там сообщили, что прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Залужного и сотрудников его аппарата. Ранее СМИ сообщали, что устройства для снятия информации нашли в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева. После появления первых новостей о прослушивающих устройствах экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram-канале, что сливы секретной информации из штабов украинского командования происходили уже не раз.