Канцлер ФРГ заявил, что болезнь протекает в легкой форме

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом, работает удаленно, болезнь протекает в легкой форме. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме", - написал он.

Как уточнил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Шольц отменил планировавшуюся на вторник встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Когда именно был сделан тест, не уточняется. Хебештрайт добавил, что канцлер прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида.

На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе.