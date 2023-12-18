Залужный раскритиковал увольнение Зеленским всех областных военкомов

Это были профессионалы, которые знали как проводить мобилизацию, заявил главком ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Решение об увольнении руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу президента Владимира Зеленского привело к проблемам в организации мобилизации в ряды вооруженных сил страны, признал в беседе с украинскими журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Это были профессионалы, они знали, как это (мобилизацию - прим. ТАСС) делать, а их нет", - сказал он в ответ на вопрос о том, какое влияние оказало увольнение областных военкомов на процесс мобилизации на Украине. Слова Залужного приводит украинское издание "Страна".

"Что касается вопроса мобилизации, то ее не то чтобы нужно усиливать, а [необходимо] вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", - также заявил главком ВСУ на видео, которое опубликовано украинским изданием Klymenko Time. По словам Залужного, в настоящее время перед украинской армией стоит проблема замены военнослужащих, которые долгое время находятся на передовой.

17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. В середине октября сообщалось, что по фактам нарушений в военкоматах и военно-врачебных комиссиях на Украине расследуют 260 уголовных дел. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

В ноябре глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что власти Украины не могут заменить военнослужащих, находящихся на передовой, из-за отсутствия готового плана по мобилизации. В свою очередь секретарь этого же комитета Рады Роман Костенко заявил, что положение с мобилизацией украинцев в ряды вооруженных сил можно охарактеризовать как провал и это может привести к большим проблемам для Киева.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.