США приостановили работу двух мостов на границе с Мексикой для борьбы с притоком мигрантов

Согласно заявлению Таможенно-пограничная службы, ведомство "предпринимает дополнительные меры по увеличению численности персонала и решению этой проблемы, в том числе совместно с мексиканскими властями"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Таможенно-пограничная служба США приостановила работу двух железнодорожных мостов на границе с Мексикой для ограничения притока мигрантов в страну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"С 08:00 по местному времени (17:00 мск - прим. ТАСС) 18 декабря 2023 года подразделение Таможенно-пограничной службы США по полевой работе временно остановит работу международных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо (штат Техас), чтобы перенаправить сотрудников для оказания помощи пограничному патрулю по задержанию мигрантов", - говорится в заявлении. Такие меры приняты на фоне возобновления деятельности организаций, занимающихся нелегальным провозом мигрантов через Мексику на грузовых поездах". Ведомство "предпринимает дополнительные меры по увеличению численности персонала и решению этой проблемы, в том числе совместно с мексиканскими властями", указано в сообщении.

"Таможенно-пограничная служба США продолжит наращивать все имеющиеся ресурсы" в ответ на участившиеся случаи столкновения с мигрантами на юго-западной границе США, подчеркнуло ведомство.

Ранее власти приостановили пропуск автотранспорта на одном из международных мостов в Игл-Пасс. Помимо этого, прекратил работу пешеходный мост в Сан-Диего (штат Калифорния) и переход в Люквилле (штат Аризона), говорится в заявлении ведомства.

16 декабря портал Punchbowl News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и Сенат Конгресса США могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже в ближайшие дни. Как позднее указала газета The Wall Street Journal, ряд сенаторов Конгресса США сомневается, что сделку о контроле американской границы, с которой увязывают выделение помощи Украине, удастся согласовать и заключить до западного Рождества (25 декабря).