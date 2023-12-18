Залужный отказался говорить о возможности нового контрнаступления ВСУ

Главком ВСУ отметил, что не может говорить о планах военных, иначе "это будет шоу"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

"Я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу. <...> Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - сказал он, комментируя по просьбе агентства РБК-Украина материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году.

16 декабря газета Die Welt привела слова немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге, который не исключил, что ВСУ готовят в 2024 году новое контрнаступление. По его словам, Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году и отправной точкой может стать район Херсона.

Издание отмечало, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы. Все это, считает Ланге, указывает на новую попытку "перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано" и обернулось катастрофой.