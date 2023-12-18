В Минске призвали готовиться к попыткам дискредитации Западом Союзного государства

Председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко отметил необходимость активно работать не только в двустороннем формате, но в том числе на международных площадках

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад попытается в ходе президентских выборов в РФ и парламентских и местных выборов в Белоруссии в начале 2024 года дискредитировать идею строительства Союзного государства. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"У нас впереди очень важные электоральные кампании. И конечно же, наши противники будут стараться дестабилизировать ситуацию в наших странах, дискредитировать саму идею союзного строительства, - сказал он журналистам во время проходящей в Москве 65-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. - Поэтому я считаю, нужно активно очень работать не только в двустороннем формате, но в том числе и на международных площадках".

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил, что Запад будет стараться дискредитировать выборы в парламент Белоруссии и местные советы в 2024 году, а также дестабилизировать обстановку в стране в период президентской кампании 2025 года. По его словам, "2024 год станет временем обкатки технологий" для осуществления давления на Белоруссию и изменения ее конституционного строя, при этом "основной упор будет делаться на дискредитации выборов.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.