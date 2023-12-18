В Ереване заявили, что не обсуждают возможность запрета вещания российских телеканалов

Министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян отметил, что в ходе переговоров армянская сторона передала свои соображения по поводу якобы нарушений, выявленных в трансляциях телеканалов РФ

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении не обсуждает возможность запрета российских телеканалов, Ереван и Москва обсудили проблемы в этой сфере. Об этом на брифинге заявил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.

"Нет, такой вопрос не обсуждается", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, в ходе переговоров армянская сторона передала свои соображения по поводу якобы нарушений, выявленных в трансляциях российских телеканалов.

Ранее в Министерстве цифрового развития РФ сообщили ТАСС, что Армения не представила документального подтверждения нарушений соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, но Москва приняла к сведению обеспокоенность Еревана.

По итогам встречи на полях межправкомиссии замминистра Минцифры РФ Бэллы Черкесовой с коллегой из Министерства высокотехнологичной промышленности Армении Аветом Погосяном было подписано совместное заявление, закрепившее договоренности "обеспечивать полноценную реализацию соглашения, оперативно разрешать возникающие вопросы и поддерживать тесное сотрудничество между профильными ведомствами".

24 октября в МИД Армении сообщили, что 23 октября в передаче на Первом канале "были озвучены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". В МИД республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. 25 октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян выступил с утверждением, что российские телеканалы, вещающие в Армении, якобы допустили определенные нарушения. Позднее об этом также заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.