Молдавия готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

В правительстве страны ранее заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии готовится к денонсации соглашений о борьбе с терроризмом и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, информирует пресс-служба законодательного органа.

"Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ", - говорится в сообщении. Это договор о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также соглашение о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Ранее в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества. Уже были расторгнуты свыше 40 соглашений.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.