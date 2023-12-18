В Бундесвере заявили, что никогда не направляли за границу столько солдат, как в Литву

По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, в Литве "будет действительно большая бригада"

ВИЛЬНЮС, 18 декабря. /ТАСС/. Германия до сих пор не направляла в зарубежные страны столько военнослужащих, сколько запланировано перебросить в Литву в составе бригады Бундесвера. Об этом заявил находящийся в Вильнюсе с визитом министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Бундесвер никогда ранее не дислоцировал в рамках постоянного размещения за границей такого числа военнослужащих, сколько будет в направляемой в Литву бригаде", - сказал он журналистам.

По его словам, для Германии это будет в новинку. "Это будет новым шагом. Здесь [в Литве] будет действительно большая бригада", - сказал министр.

Писториус и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали в понедельник детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера. Во второй половине 2024 года партнеры намечают подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. Постепенное прибытие подразделений начнется в следующем году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.

Бригада создается из действующих и вновь формируемых подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн - Вестфалия и 122-й мотопехотный батальон из Баварии. Расквартированный в настоящее время в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия, будет переформирован в многонациональный батальон, он войдет в состав бригады.