На юге и востоке Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в трех регионах на юге и востоке Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Оно действовало около 50 минут, затем тревогу отменили.

В ночь на понедельник тревогу объявили, а затем отменили в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

В новость внесены изменения (16:00 мк) - добавлена информация об отмене тревоги.