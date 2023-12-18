Иран призвал к международному расследованию действий Израиля в больнице "Камаль Адван"

Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани Чафи утверждает, что на фотографиях можно увидеть, как "некоторые пациенты и раненые были заживо похоронены на территории больницы при помощи бульдозеров"

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Инцидент с предполагаемым захоронением заживо палестинцев во дворе больницы "Камаль Адван" в секторе Газа должен быть расследован на международном уровне. С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"На фотографиях, опубликованных после отступления ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) из больницы "Камаль Адван", видно, что некоторые пациенты и раненые были заживо похоронены на территории больницы при помощи бульдозеров. Необходимо провести расследование этого инцидента на международном уровне", - цитирует представителя внешнеполитического ведомства агентство IRNA.

17 декабря министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле также призвала провести международное расследование после сообщений о том, что израильские военные заживо хоронили палестинцев во дворе больницы "Камаль Адван". Она потребовала от международного сообщества принять серьезные меры для выяснения подробностей этой трагедии и не игнорировать другие сообщения о военных преступлениях в Газе.