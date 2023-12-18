В Румынии создали альянс правых партий в преддверии выборов 2024 года

Это альянс, который "устранит от власти нынешний режим лжи, нищеты и несправедливости", заявил председатель "Союза за спасение Румынии" Кэтэлин Друлэ

БУХАРЕСТ, 18 декабря. /ТАСС/. Лидеры румынских политических партий "Союз за спасение Румынии", "Народное движение" и "Правая сила" объявили об учреждении альянса "Объединенные правые" перед выборами 2024 года. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

"Это альянс, который в 2024 году устранит от власти нынешний режим лжи, нищеты и несправедливости", - заявил на совместной пресс-конференции председатель "Союза за спасение Румынии" Кэтэлин Друлэ.

Альянс является правой альтернативой правящей коалиции в составе Социал-демократической партии (СДП) и Национал-либеральной партии (НЛП). Партии намерены выступить единым списком на предстоящих выборах в Европарламент и парламент Румынии, а также выдвинуть единого кандидата на президентских выборах.

Парламентский "Союз за спасение Румынии" в 2020-2021 годы входил в правящую коалицию, из которой вышел в результате разногласий с НЛП. Партия "Народное движение" основана бывшим президентом Траяном Бэсеску. Парламентская партия "Правая сила" основана бывшим лидером НЛП и премьер-министром Лудовиком Орбаном, который вышел из НЛП в прошлом году после образования нынешней коалиции между НЛП и СДП.

В 2024 году в Румынии состоятся выборы в Европарламент, в местные органы власти и в национальный парламент, а также на пост президента страны.