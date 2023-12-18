Президентом Египта избрали Абделя Фаттаха ас-Сиси

За действующего главу государства проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет. Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.

В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави, пресс-конференцию которого в прямом эфире транслирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Бадави добавил, что в выборах приняли участие почти 70% из более 67 млн избирателей, имевших право голоса. "Явка на прошедших выборах главы государства была наивысшей за всю историю страны и составила 66,8% избирателей, имевших право голоса", - отметил Бадави.

Он сообщил, что за остальных трех кандидатов в президенты было отдано от 1,9% до 4,5% голосов египтян, принявших участие в плебисците.