Прямой рейс свяжет Минск и китайскую провинцию Хайнань

Его запустят в январе

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Прямой рейс свяжет столицу Белоруссии и китайскую провинцию Хайнань, его запустит китайская авиакомпания в январе будущего года. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций на своем сайте.

"Старт регулярного рейса Санья - Минск запланирован предположительно на 16-20 января 2024 года, полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам, борт Airbus А330, авиакомпания Beijing Capital Airlines", - говорится в сообщении.

Новое направление презентовали в Минске с участием представителей авиакомпании Beijing Capital Airlines, китайской Ассоциации туристических агентств провинции Хайнань, других представителей китайской туристической администрации.

Хайнань - самый южный остров в Китае. Город Санья - тропический приморский курорт Китая, расположенный на самом юге острова, является международным центром туризма. Город обслуживается международным аэропортом Феникс.