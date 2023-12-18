Италия рассматривает возможность вступить в коалицию по защите судов в Красном море

Рим примет решение к концу недели, сообщает Reuters

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Италия может присоединиться к военно-морской коалиции, которая будет защищать корабли и торговые суда в Красном море от атак мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, "Риму было предложено присоединиться к оперативным силам", как ожидается, "решение на этот счет будет принято к концу недели".

Хуситы, которые правят большей частью Йемена, заявляют, что "инциденты призваны продемонстрировать солидарность с палестинцами", и пообещали продолжать нападения, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы для охраны проходящих через Красное море судов.

По мнению главы Минобороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни, США могут столкнуться с проблемами, если расширят коалицию в Красном море на фоне участившихся нападений хуситов.