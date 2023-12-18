Советник президента Бразилии заявил, что саммит G20 без Путина будет "неполноценным"

Селсу Аморим отметил, что игнорировать Россию невозможно

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Саммит G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года будет "неполноценным" без участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью порталу UOL.

"Мы хотим, чтобы Путин приехал. Конференция G20 без России - это неполноценная конференция. <...> Отсутствие [России] противоречит интересам G20", - приводит его слова портал. Аморим добавил, что игнорировать Россию невозможно, поэтому необходимо найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее президент республики Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят российского президента на саммит G20, несмотря на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. Бразилия в настоящее время председательствует в G20.

В Группу двадцати входят Австралия, Аргентина, Африканский Союз, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южно-Африканская Республика и Япония.