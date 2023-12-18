Хуситы заявили об ударах по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara

Официальный представитель движения Яхья Сариа утверждает, что корабли якобы связаны с Израилем

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели эффективную операцию против двух кораблей, связанных с сионистским образованием (Государство Израиль - прим. ТАСС). Нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолетов морской авиации", - сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Как утверждает представитель "Ансар Аллах", хуситы атаковали суда после того, как их экипажи отказались "реагировать на предупреждения". Он также подчеркнул, что движение продолжит наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда ряд компаний, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.