WP: Байдена "расстраивает" падение его рейтинга среди американцев

По данным газеты, американский президент назвал свой рейтинг, опубликованный по результатам опросов общественного мнения, "неприемлемо низким" и потребовал от предвыборной команды разъяснить план дальнейших действий по исправлению ситуации

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "расстроен" падением своей популярности среди американцев, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден и его жена Джилл "расстроены" низким рейтингом президента и его отставанием от показателей популярности Дональда Трампа. Свое недовольство, согласно источникам газеты, американский лидер выразил, в частности, в разговоре со своими ближайшими помощниками, состоявшемся после традиционной церемонии помилования пары индеек в Белом Доме в преддверии Дня благодарения. Американский лидер назвал свой рейтинг, опубликованный по результатам опросов общественного мнения, "неприемлемо низким" и потребовал от своей предвыборной команды разъяснить план дальнейших действий по исправлению ситуации. Кроме того, указывает The Washington Post, Байден неоднократно "жаловался" на то, что его указания в отношении экономического курса "не смогли существенно изменить" положение в стране.

Газета, ссылаясь на результаты проведенного ею анализа 17 ноябрьских и декабрьских опросов, отмечает рекордное снижение рейтинга одобрения Байдена. Так, политику действующего президента одобряют лишь 38% американцев, в то время как 58% из них выразили свое несогласие с его курсом. В качестве одной из причин низкой популярности американского лидера избиратели назвали его возраст - в ноябре политику исполнился 81 год. Кроме того, на рейтинг президента влияет и ситуация вокруг вопроса предоставления дополнительного финансирования Украине и Израилю, который "увяз в межпартийных трениях". Также газета напоминает о том, что на прошлой неделе республиканцы Палаты представителей Конгресса США официально начали расследование об импичменте в отношении президента на фоне финансовых операций его брата и сына - Джеймса и Хантера Байденов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден объявил о намерении добиваться своего переизбрания на высший государственный пост. 77-летний Трамп в свою очередь заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.