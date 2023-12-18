СМИ: США, Великобритания, Франция и ФРГ будут противодействовать хуситам в Красном море

Как отметил телеканал Al Hadath, арабские страны отказались присоединиться к коалиции

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция присоединятся к возглавляемой США коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям его источников, международная коалиция сосредоточится на противодействии участившимся в последнее время атакам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на гражданские суда. Как отмечает телеканал, арабские страны отказались присоединиться к коалиции.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон совместно с партнерами работает над формированием коалиции для принятия мер в отношении хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.