18 декабря, 14:09,
обновлено 18 декабря, 14:19
Военная операция на Украине

Мишель сообщил, что саммит ЕС по помощи Украине в €50 млрд до 2027 года пройдет 1 февраля

По словам главы Европейского совета, для утверждения помощи "нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета ЕС до 2027 года, для выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля, - заявил он. - Чтобы утвердить помощь Украине нам нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию".

Лидеры ЕС провалили обсуждение многолетнего бюджета и дополнительных взносов стран ЕС для формирования программы помощи Украине в €50 млрд до 2027 года на саммите 14-15 декабря. В итоге Мишель заявил, что новый саммит по этой теме пройдет в начале 2024 года. 

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