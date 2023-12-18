МО Польши заявило о невозможности отменить решение о расследовании трагедии под Смоленском

Экс-глава министерства Антоний Мачеревич, в свою очередь, отметил, что у нового министра обороны нет полномочий по ликвидации ведомственной подкомиссии, изучавшей обстоятельства авиакатастрофы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Решение о ликвидации подкомиссии при Минобороны Польши под руководством Антония Мачеревича, которая занималась повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, нельзя оспорить. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря польского оборонного ведомства Януша Сеймея.

Комментируя решение Мачеревича продолжить работу органа и провести его заседание 18 декабря, Сеймей заявил, что решение о ликвидации подкомиссии представляет собой "юридический факт, неоспоримый, в соответствии с решением министра национальной обороны". Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о заседании "бывшей" комиссии и предупредил о последующей реакции оборонного ведомства. Мачеревич в свою очередь в комментарии PAP подчеркнул, что у нового министра обороны отсутствуют полномочия, дающие ему право ликвидировать подкомиссию до завершения ее работы в августе 2024 года.

15 декабря Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть подкомиссию при оборонном ведомстве, которая занималась повторной проверкой авиакатастрофы с участием президентского самолета Ту-154 под Смоленском. В ближайшее время планируется создание специальной группы, которая займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированного органа.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Комиссия Мачеревича

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением Мачеревича - министра национальной обороны Польши в 2015-2018 годах - была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич утверждал, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.