Эрдоган заявил, что нужно прекратить нападения Израиля в Газе

Это необходимо ради обеспечения глобального мира, отметил президент Турции

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Будапеште на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак, что "нападения Израиля в Газе" несут угрозу региональной и глобальной безопасности и необходимо предпринять усилия для их скорейшего прекращения.

"На встрече обсуждались двусторонние отношения, глобальные и региональные вопросы, ситуация, связанная с нападениями Израиля в Газе. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает предпринимать усилия по обеспечению спокойствия во всех зонах конфликтов и заявил о необходимости прекращения нападений Израиля на земли Палестины ради обеспечения мира в регионе и во всем мире", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера по итогам встречи.

В рамках визита в Будапешт Эрдоган также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и принял участие в заседании двустороннего совета стратегического сотрудничества высокого уровня.