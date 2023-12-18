Коалиция вице-премьера Испании потребовала пересмотра договоров по продаже оружия Израилю

Официальный представитель левой коалиции "Сумар" Эрнест Уртасун также объяснил, что движение просит кабинет министров признать палестинское государство

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Левая коалиция "Сумар", лидером которой является вице-премьер Испании Йоланда Диас, призывает правительство пересмотреть все контракты купли-продажи оружия с Израилем. Об этом заявил официальный представить политической силы Эрнест Уртасун.

"Сумар" входит в состав коалиционного правительства по главе с генсеком Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом. Уртасун отметил, что движение просит кабмин признать палестинское государство вместе с теми странами ЕС, которые готовы пойти на этот шаг. "Мы должны срочно пересмотреть все контракты купли-продажи оружия, которые мы имеем с Израилем", - отметил представитель "Сумар".

По его мнению, Испания также должна "помочь прокуратуре Международного уголовного суда в расследовании всех происходящих [в Газе] военных преступлений и преступлений против человечности".

Как передавала газета El Pais, в прошлом году правительство Испании одобрило 34 лицензии на экспорт оружия и оборудования военного назначения в Израиль на общую сумму €9,3 млн. При этом стоимость фактически поставленных материалов составила €2,3 млн.