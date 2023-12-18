В Индии от заседаний отстранили 92 члена парламента за попытку срыва его работы

Парламентарии требовали доклада главы МВД Индии Амита Шаха по инциденту 13 декабря, когда в зал нижней палаты проникли двое неизвестных и распылили газ

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Более 90 членов Народной палаты (нижней палаты, Лок Сабхи) и Совета штатов (верхней палаты, Раджья Сабхи) парламента Индии отстранены от участия в заседаниях до конца текущей зимней сессии за попытку срыва работы законодательного органа.

В общей сложности 92 парламентария от оппозиции (45 из верхней палаты и 47 из нижней) в ходе сегодняшнего заседания требовали доклада главы МВД Индии Амита Шаха по инциденту 13 декабря, когда в зал нижней палаты проникли двое неизвестных и распылили газ. Депутаты развернули плакаты и стоя выкрикивали лозунги с требованием выступления Шаха. Трансляцию заседания вел телеканал NDTV.

Председатель Совета штатов Джагдип Дханкар призвал депутатов успокоиться, однако его не послушали. После этого представители правящей Индийской народной партии проголосовали за лишение коллег, устроивших демарш, права приходить на заседания.

Лидер ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Маликарджун Кхарге назвал это решение "атакой на демократию". По его словам, без сопротивления оппозиции правительство премьер-министра Нарендры Моди может отклонить важные законопроекты, находящиеся на рассмотрении, и "подавить любое инакомыслие без каких-либо дебатов".

Зимняя сессия индийского парламента началась 4 декабря и продлится до 22 декабря. Народная палата насчитывает 545 членов, а Совет штатов - 245. В обеих палатах большинством обладает правящая Индийская народная партия.

13 декабря заседание Народной палаты было прервано двумя мужчинами, которые проникли в зал из галереи для посетителей. Один из нарушителей стал прыгать по столам и скамейкам депутатов, второй в это время начал распылять газ желтого цвета. Их схватили охранники, а также несколько депутатов. Члены палаты спешно покинули здание. Одновременно с этим инцидентом около здания парламента были задержаны мужчина и женщина, которые также распыляли желтый газ. В результате ЧП никто из парламентариев не пострадал. Предварительное расследование показало, что распыленный газ не был вредным.