Под рестрикции, в частности, подпали 29 компаний, в том числе иностранных, и "значительное число физических лиц"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины", - говорится в заявлении Совета.

В нем утверждается, что новые меры нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС".

В частности, ЕС:

запретил прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах;

обязал свои банки уведомлять регуляторов о финансовых переводах граждан Евросоюза в любые другие страны;

ввел новые экспортные ограничения против России на продукцию и технологии двойного назначения;

расширил список запрещенных для поставок в Россию товаров, в частности, литиевых батарей, термостатов, электромоторов и сервоприводов для беспилотников, а также различные детали для авиации и вооружений;

ввел ограничения для импорта из РФ товаров на общую сумму примерно в €2,2 млрд в год, включая железные чушки, медную и алюминиевую проволоку, трубки и трубы разного диаметра, алюминиевую фольгу. Введен новый запрет на импорт сжиженного пропана с переходным периодом в 12 месяцев;

включил в черный список 29 компаний, в том числе иностранных, и "значительное число физических лиц". В документе подчеркивается, что "некоторые из этих 29 предприятий принадлежат третьим странам (не входящим в состав ЕС - прим. ТАСС), участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставками электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса";

запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами;

обязал все страны союза информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров;

ввел более строгие правила соблюдения ограничения цен на нефть и меры по борьбе с обходом;

включил в черный список по России 140 физических лиц и компаний. Сюда входят субъекты российской военной и оборонной промышленности, включая компании военной промышленности и частные военные компании. Также в список входят игроки из IT-сферы и другие важные экономические субъекты. Меры направлены в том числе против тех, кто организовал недавние выборы на территории новых регионов России.

Совет ЕС не уточнил, существует ли порог для отчетности по таким транзакциям, по информации источников, эта мера должна коснуться только финансовых операций свыше €100 тыс. Это должно быть прояснено в публикации полного текста постановления в Официальном журнале ЕС.