Нетаньяху заявил о намерении Израиля добиться полной победы над ХАМАС

Израильский премьер рассказал, что он продемонстрировал министру обороны США Ллойду Остину фотографии заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, что Израиль полон решимости достичь полной победы над правящим в секторе Газа движением ХАМАС и добьется этого. Соответствующее заявление премьер опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

"Я встретился с министром обороны США Остином. Мы полны решимости добиться полной победы над ХАМАС, и мы это сделаем", - написал Нетаньяху.

"Я показал ему (Остину - прим. ТАСС) фотографии заложников. Тех, кого мы вернули, и всех, кого вернем", - добавил израильский премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.