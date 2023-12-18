Блинкен заявил, что G7 продолжит работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Также "семерка" будет помогать Украине, "чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое"

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Группа семи (G7) под председательством Италии продолжит работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, направивший видеообращение к Конференции итальянских послов, которая откроется во вторник в Риме.

"Мы будем работать вместе с итальянским председательством в G7 над повесткой дня, включающей конкретные обязательства, которые принесут пользу на международном уровне, - сказал он. - Мы будем продолжать работать над решением конфликта на Ближнем Востоке".

Блинкен добавил, что "семерка" продолжит поддерживать Киев, "чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы встать на ноги в военном, экономическом и демократическом плане".

10 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на своих страницах в соцсетях, что саммит Группы семи пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.