Эрдоган заявил о готовности Турции оживить стамбульский процесс по Украине

Переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию на Украине, который был прерван. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы готовы оживить прерванный процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине", - сказал Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. Достигнутые на них договоренности был сорваны по вине Украины.