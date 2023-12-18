18 декабря, 15:25,
обновлено 18 декабря, 16:04
Военная операция на Украине

Эрдоган заявил о готовности Турции оживить стамбульский процесс по Украине

Переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию на Украине, который был прерван. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы готовы оживить прерванный процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине", - сказал Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. Достигнутые на них договоренности был сорваны по вине Украины. 

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