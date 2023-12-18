Эрдоган возложил на международное сообщество ответственность за урегулирование в Газе

Президент Турции вновь высказался за решение палестинской проблемы на основе признания независимости Государства Палестина

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Основная ответственность за урегулирование кризиса в Газе лежит на международном сообществе. Турция со своей стороны прилагает усилия для его решения средствами дипломатии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Основная ответственность за доведение правильных посланий до Израиля и прекращении конфликта в Газе лежит на международном сообществе", - отметил Эрдоган.

"Турция с самого начала [кризиса] прилагает активные дипломатические усилия для скорейшего прекращения огня в Газе и недопущении распространения конфликта", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган вновь высказался за решение палестинской проблемы на основе признания независимости Государства Палестина. "Мы убедились, что создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является неизбежным", - заявил турецкий президент.