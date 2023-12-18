Президент ЮАР призвал к полному прекращению огня в Газе

Происходящее в анклаве должно беспокоить всех, заявил Сирил Рамапоса

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал к скорейшему и полному прекращению огня в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам встречи с партиями и движениями ЮАР, поддерживающими палестинцев.

"Необходимо полное и скорейшее прекращение огня в Газе, - подчеркнул Рамапоса. - Мы все должны содрогаться от того, что детей и женщин так жестоко убивают в Газе, свидетелями чего мы являемся, это должно беспокоить всех нас". Президент назвал происходящее в секторе Газа геноцидом по отношению к народу Палестины.

Рамапоса подчеркнул, что ЮАР всегда призывала к мирному разрешению конфликтов. "Мы говорим, что необходимо остановиться, чтобы переговоры могли продолжиться", - сказал он.

Ранее правительство ЮАР предложило план из семи пунктов по урегулированию ситуации в Газе и возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной. Один из пунктов предусматривает отправку в сектор Газа сил ООН быстрого развертывания.