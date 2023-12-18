США и их партнеры работают над облегчением процесса доставки гуманитарной помощи в Газу

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. США и их партнеры по всему миру работают над облегчением процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. . Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что США обсуждают с Израилем будущее сектора Газа после окончания конфликта, настаивают на двухгосударственном решении. Соединенные Штаты не намерены устанавливать сроки и диктовать условия прекращения военной операции Израиля в отношении палестинского радикального движения ХАМАС, заявил Остин. "Это операция Израиля. Я не в праве диктовать сроки и условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону непоколебима, как вы уже неоднократно от меня слышали, и это не изменится", - сказал глава Пентагона на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве.