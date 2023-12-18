Председатель погранкомитета Белоруссии заявил о высоком уровне взаимодействия с УВКБ ООН

Константин Молостов отметил, что взаимодействие ГПК и УВКБ "может служить примером для других представительств международных организаций в Республике Беларусь"

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень взаимодействия Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) позволяет оперативно реагировать на различные процессы миграционного характера на границе республики. Об этом на встрече с представителем УВКБ в Белоруссии Эролом Ардучем заявил председатель ГПК генерал-майор Константин Молостов.

"Проанализировав историю взаимодействия наших ведомств хочу сказать, что наше сотрудничество достигло высокого уровня, который позволяет оперативно реагировать на различные процессы миграционного характера на государственной границе. Нам действительно есть что сказать друг другу как по результатам проделанной работы, так и по эффективности предпринимаемых шагов", - приводит пресс-служба Госпогранкомитета слова руководителя ведомства.

Молостов отметил, что взаимодействие ГПК и УВКБ "может служить примером для других представительств международных организаций в Республике Беларусь".

В ходе встречи представители Госпогранкомитета и международной организации обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

В начале июня в МИД Белоруссии сообщили, что на встрече в Женеве замглавы ведомства Юрия Амбразевича с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Джилиан Тригз был "отдельно отмечен рост активности УВКБ в плане содействия правительству Беларуси в решении задач, вызванных ростом числа переселенцев с Украины". Касаясь ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС, Амбразевич отметил, что Польша, Литва и Латвия по-прежнему отказываются от взаимодействия с белорусской стороной по данным вопросам.