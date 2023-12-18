Дания уделит внимание безопасности в Арктике в Северном оборонном сотрудничестве

Также королевство уделит внимание поддержке Украины, сообщили в Минобороны Дании

СТОКГОЛЬМ, 18 декабря. /ТАСС/. Особое внимание во время председательства Дании в организации оборонного сотрудничества северных стран NORDEFCO, которое перейдет королевству от Швеции 1 января 2024 года, будет уделено развитию ситуации с безопасностью в Арктике и Северной Атлантике, а также поддержке Украины. Об этом сообщает Минобороны королевства.

"Дания принимает на себя председательство в организации оборонного сотрудничества северных стран NORDEFCO, продолжая уделять внимание укреплению сотрудничества в странах Северной Европы, поддержке Украины и повышенному вниманию к Арктике и Северной Атлантике. Страны Северной Европы стремятся к тому, чтобы оперативное сотрудничество планировалось в тесной координации. Поэтому на военном уровне ведется разработка совместных концепций северных стран в областях, представляющих взаимный интерес", - отмечено в документе. В нем подчеркивается, что "страны Северной Европы должны иметь возможность проводить совместные операции, которые дополняют профиль сдерживания и обороны НАТО".

"Обеспечение мира и стабильности в регионе является явным приоритетом как для моих скандинавских коллег, так и для правительства Дании", - прокомментировал датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В рамках организации также обсуждается более высокий уровень напряженности в регионе Балтийского моря, особенно после диверсии на "Северных потоках", а также повреждения трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество) была создана в 2009 году. Кроме Дании и Швеции, в организацию входят Исландия, Норвегия и Финляндия. Целью сотрудничества является "укрепление национальной обороны государств-членов и поддержка эффективных совместных решений", поясняет датское ведомство.