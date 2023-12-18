Прослушка Залужного, падение доверия к власти и новые санкции ЕС. События вокруг Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, в кабинете которого было обнаружено подслушивающее устройство, отказался комментировать предположения о возможности нового контрнаступления в 2024 году, указав, что говорить об этом "нельзя ни в коем случае".

Доверие украинских граждан к парламенту и правительству сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом, упал и рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Евросоюз одобрил 12-й пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на импорт российских алмазов и ужесточающий контроль за попытками обхода ограничений.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 26 атак ВСУ на донецком, запорожском, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на херсонском направлении общие потери противника составили порядка 640 военнослужащих.

Уничтожено 15 единиц бронетехники, включая танк Leopard-2 производства ФРГ и Bradley производства США, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе самоходные установки производства Польши, Словакии и США.

Снарядный голод

ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта, сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью агентству Reuters. "Существует проблема с боеприпасами, особенно [снарядами калибра] 122 мм и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемов, которые мы имеем сейчас, недостаточно для нас, учитывая наши нужды, так что мы перераспределяем их. Мы по-новому планируем задачи, которые ставим перед собой, и уменьшаем их, потому что должны их обеспечить", - сказал он.

По словам Тарнавского, в некоторых районах ВСУ перешли к обороне, а в некоторых продолжают попытки наступления. Он также признал, что украинские войска испытывают "определенные трудности с военнослужащими на линии фронта", поскольку "сегодня они не такие свежие, не отдыхали".

"Устаревшая" прослушка

Главком ВСУ в интервью агентству РБК-Украина подтвердил, что в подготовленном для него кабинете было обнаружено прослушивающее устройство. Залужный не стал высказывать предположения о том, кто стоит за установкой устройства, отметив, что в этом будет разбираться следствие. Однако он отрицательно ответил на вопрос, мог ли это сделать кто-то из Генштаба.

По информации украинского издания "Вести", прослушивающие устройства были обнаружены и в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, прослушивающее устройство в кабинете Залужного было "устаревшим", находилось в нерабочем состоянии и, вероятно, использовалось украинскими спецслужбами еще во времена бывшего президента страны Виктора Януковича.

Залужный отмалчивается и критикует

В беседе с журналистами Залужный отказался комментировать предположение немецкой газеты Die Welt о том, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году. "Я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу. <...> Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - сказал он.

В другом интервью главком ВСУ отметил, что мобилизацию в стране "не то чтобы нужно усиливать, а [необходимо] вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше". Он раскритиковал указ президента страны Владимира Зеленского об увольнении руководителей всех областных военкоматов, поскольку "это были профессионалы, они знали, как [мобилизацию] делать, а [теперь] их нет".

Новые санкции ЕС

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, документ включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов, сообщила пресс-служба Совета ЕС. В черные списки дополнительно включены более 140 физических лиц и компаний, в том числе из третьих стран.

По информации Еврокомиссии, вводимые ограничения ужесточат контроль за экспортом в РФ товаров и технологий двойного назначения, а также будут препятствовать обходу санкций и уклонению от их исполнения.

Падение доверия

Доверие граждан Украины практически ко всем ключевым социальным институтам упало в декабре текущего года по сравнению с декабрем 2022 года, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

"В частности, доля тех, кто доверяет Верховной раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет, выросла с 34% до 61%. Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие выросло с 19% до 44%", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте института.

Доверие населения к президенту, по данным КМИС, снизилось с 84% до 62% сейчас, при этом количество тех, кто не доверяет главе государства, увеличилось с 5% до 18%. Также граждане стали меньше доверять Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Как "критически низкий" охарактеризован уровень доверия к судам и прокурорам.

Единственным институтом, сохраняющим "абсолютное доверие" в обществе, остаются ВСУ: 96% граждан страны доверяют украинской армии, эта цифра не изменилась по сравнению с декабрем 2022 года. Кроме того, согласно опросу КМИС, 88% украинцев доверяют Залужному.