Новый срок ас-Сиси на посту президента Египта начнется 3 апреля 2024 года

Глава избиркома страны Хазем Бадави пояснил, что "предыдущий период деятельности ас-Сиси в качестве главы египетского государства и исполнительной власти страны завершится 2 апреля следующего года"

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Отсчет нового срока Абдель Фаттаха ас-Сиси на посту президента Египта начнется в апреле 2024 года. Об этом сообщил глава египетской Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.

"Новый президентский срок ас-Сиси начнется со следующего дня после окончания его текущего пребывания на посту президента республики", - указал Бадави, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. Глава избиркома пояснил, что "предыдущий период деятельности ас-Сиси в качестве главы египетского государства и исполнительной власти страны завершится 2 апреля следующего года и он приступит к исполнению своих обязанностей на новый срок 3 апреля 2024 года".

Ас-Сиси должен будет вновь принести присягу президента республики перед членами Палаты представителей (парламент) или, в случае роспуска парламента, перед генеральной ассамблеей Верховного конституционного суда Египта.

Ранее избирком объявил, что победу на президентских выборах, которые прошли в Египте 10-12 декабря, одержал ас-Сиси, набрав почти 90% голосов избирателей. В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за нынешнего президента отдал свой голос 39 702 451 египтянин из примерно 67 млн граждан, имеющих право голоса. Срок полномочий президента Египта составляет шесть лет. На состоявшихся выборах ас-Сиси выдвигал свою кандидатуру в третий раз и, согласно ныне действующей конституции страны, в последний.