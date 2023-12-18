Израиль заявил, что продолжит действовать в Газе, меняя интенсивность в дальнейшем

Как отметил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант, "нет часов, которые отсчитывают время", но Израиль "должен выполнить ряд задач"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжит действовать против ХАМАС в секторе Газа до выполнения своих целей с различными уровнями интенсивности в перспективе. Об этом сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Тель-Авиве с министром обороны США Ллойдом Остином глава оборонного ведомства еврейского государства Йоав Галант.

"Мы продолжим действовать с различными уровнями интенсивности [в секторе Газа] в соответствии с ситуацией в регионе ", - сказал Галант. "Интенсивность первой фазы уже определена, но в других фазах мы сконцентрируемся на нескольких целях, включая руководство ХАМАС ", - добавил он, отметив, что "нет часов, которые отсчитывают время", но Израиль "должен выполнить ряд задач".

"На поле боя у нас есть существенные достижения. Мы уничтожили тысячи боевиков ХАМАС, включая командиров, но пока еще не руководство ХАМАС", - продолжил министр обороны Израиля. "Уничтожение руководства ХАМАС - это задача, над которой мы работаем, эта цель будет достигнута, это одна из целей войны", - добавил он.

"Вскоре мы [Израиль] уже сможем делать различия между разными районами сектора Газа. В тех районах, где мы уже закончим выполнение нашей задачи, мы сможем постепенно переходить к следующей фазе и начинать работать над возвращением местного населения", - добавил Галант. "Это может оказаться скорее достижимым на севере [сектора Газа], нежели на юге ", - отметил он.

В отношении ситуации на границе с Ливаном Галант отметил, что "дипломатия - предпочтительный путь". "Но "Хезболлах" обстреливает Израиль с 7 октября. Мы терпеливы и ждем дипломатического решения, с одной стороны, с другой стороны, мы готовы к любому развитию ситуации, и, что бы ни произошло, мы [это] преодолеем", - продолжил он. "Хезболлах" пора понять, что пришло время прекращать", - добавил Галант.