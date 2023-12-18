В Ливане считают приоритетным восстановление спокойствия на границе с Израилем

Правительство республики потребовало от еврейского государства прекратить все агрессивные провокации

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Ливана стремится к восстановлению спокойствия на южной границе и требует от Израиля прекратить все агрессивные провокации. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати на встрече в Бейруте с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Ливан привержен выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей режим прекращения огня на ливано-израильской границе, - сказал премьер, слова которого привела в социальной сети X (ранее Twitter) правительственная пресс-служба. - Мы требуем от Израиля придерживаться буквы и духа этого документа".

В свою очередь глава МИД Франции, которая прибыла в Бейрут в рамках своей региональной поездки, указала "на необходимость снизить эскалацию с обеих сторон на границе и найти механизм поиска решения, что станет прелюдией к установлению постоянной стабильности на юге Ливана".