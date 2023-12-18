Орбан и Эрдоган объявили о приоритетном стратегическом партнерстве Венгрии и Турции

Премьер-министр Венгрии напомнил, что товарооборот между двумя странами достиг почти $4 млрд в год, а цель состоит в том, чтобы довести его до $6 млрд в год

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Турция заключили соглашение о приоритетном стратегическом партнерстве, повысив уровень отношений между двумя странами. Документ подписали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший с однодневным визитом в Будапешт.

Лидеры провели также заседание Совета стратегического сотрудничества, а затем совместную пресс-конференцию, на которой заявили о намерении развивать союзнические отношения, чтобы вместе одержать победу в XXI веке. "Мы, венгры, потеряли прошлое столетие. Никто в Европе не потерял предыдущее столетие в такой степени, как мы, венгры. Наш план, господин президент, рассчитан на XXI век. Мы должны его выиграть, и для этого мы ищем союзников", - сказал Орбан, обращаясь к Эрдогану.

"Большой план заключается в том, чтобы турки и венгры вместе стали победителями в XXI веке", - отметил премьер, напомнив, что товарооборот между двумя странами достиг почти $4 млрд в год, а цель состоит в том, чтобы довести его до $6 млрд в год. По его словам, в Венгрии работают около 500 турецких предприятий, а в Турции - 100 венгерских. Объем взаимных инвестиций постоянно растет.

"Турция важна для Венгрии, потому что венгерская безопасность невозможна без Турции", - подчеркнул Орбан, уточнив, что Анкара "помогает осуществлять транзит российского газа", который поступает в его страну. Кроме того, в 2024 году Венгрия намерена начать закупку газа, добываемого непосредственно в Турции. Договоренность об этом уже достигнута между венгерской энергетической компанией MVM и турецкой Botas.

В свою очередь Эрдоган, назвав Орбана другом, указал на важное практическое значение новых соглашений в таких областях, как энергетика, военная промышленность, транспортная инфраструктура, образование, взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях. Президент сообщил, что на встрече в Будапеште обсуждались конфликты на Украине и в палестинском секторе Газа. Венгрия и Турция выступают за скорейшее прекращение огня и их урегулирование путем переговоров.