18 декабря, 17:29
Санкции в отношении России

ЕС впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно

Carsten Koall/ Getty Images
© Carsten Koall/ Getty Images

В Совете ЕС сообщили, что это решение призвано не допустить финансирования специальной военной операции России на Украине

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета принял решение оставлять в силе рестрикции против россиян даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования специальной военной операции России на Украине, говорится в постановлении Совета ЕС.

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"Решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов", - говорится в документе. Такие меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что "есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы" для финансирования действий РФ в отношении Украины или "подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". 

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