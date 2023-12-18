Белый дом не считает неизбежной возможность нового перемирия и обмена заключенными в Газе

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Возможность гуманитарной паузы в секторе Газа, которая будет сопровождаться обменом заключенных. не является неизбежной. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем упорно работать над тем, чтобы добиться заключения очередной сделки, которая, конечно же, будет сопровождаться еще одной гуманитарной паузой и, надеюсь, дополнительной гуманитарной помощью. Но на данный момент я не могу сказать, что мы в той позиции, когда достижение очередной договоренности неизбежно", - сказал Кирби.