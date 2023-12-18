Белый дом: Байден готов к компромиссу по связанному с помощью Киеву пограничному вопросу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Джон Кирби отметил, что на выходных Белый дом был вовлечен в активные переговоры по поводу урегулирования кризиса на американской границе

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в американском Конгрессе по переговорам об ужесточении контроля на южной границе США, связанным с оказанием дальнейшей военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Как говорил президент, важно двигаться вперед. Он готов добросовестно вести переговоры и идти на компромиссы как на политическом фронте, так и в вопросе защиты границ", - сказал Кирби.

Чиновник отметил, что на выходных Белый дом был вовлечен в активные переговоры по поводу урегулирования кризиса на американской границе, однако отказался уточнять какие-либо детали. "Я не хочу говорить ничего, что могло бы подвергнуть эти переговоры риску и поставить под угрозу", - подчеркнул он.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.