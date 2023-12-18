18 декабря, 18:25
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны Испании осудила "бойню мирного населения" в Газе

Как отметила Маргарита Роблес, эта ситуация полностью "нарушает международное гуманитарное право".

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила об ужасной ситуации в секторе Газа в результате наступления Израиля.

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Как передает агентство EFE, глава ведомства осудила "бойню мирного населения", которая полностью "нарушает международное гуманитарное право".

Члены правительства Испании ранее неоднократно высказывали критику в отношении Израиля из-за реакции еврейского государства на нападение боевиков радикального движения ХАМАС. Это спровоцировало дипломатический кризис между странами. 

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