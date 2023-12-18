США призвали Израиль работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США "выразили обеспокоенность" израильским властям относительно инцидентов с гибелью гражданского населения

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Израиль может делать больше в вопросе устранения конфликтных ситуаций в ходе проведения военных операций в секторе Газа. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Необходимость более эффективного устранения конфликтных ситуаций также была темой нашего обсуждения [с правительством Израиля] по некоторым каналам, в том числе между президентом [США] и премьер-министром [Израиля]", - сказал он.

По словам Кирби, США "выразили обеспокоенность" израильским властям относительно инцидентов с гибелью гражданского населения, а также необходимостью безопасной эвакуации раненых мирных жителей. Он уточнил, что США находятся в постоянном контакте с Израилем и ООН относительно "необходимости создания каналов по устранению конфликтных ситуаций", чтобы при проведении Израилем войсковых операций против движения ХАМАС "не подвергать опасности гражданское население, пытающееся найти укрытие, или гуманитарных работников".