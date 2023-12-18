18 декабря, 18:37,
обновлено 18 декабря, 18:51
Палестино-израильский конфликт

Госдеп заявил, что США добиваются достижения нового перемирия в Газе по различным каналам

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты по различным каналам ведут переговоры о достижении новых договоренностей по гуманитарной паузе в секторе Газа, добиваясь возобновления перемирия. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Мы абсолютно точно хотели бы добиться достижения новой гуманитарной паузы, которая бы позволила освободить заложников. Первая [пауза] была главным приоритетом Соединенных Штатов. Поэтому мы работаем над возобновлением перемирия по разным каналам", - сказал Миллер. 

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