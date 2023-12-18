МИД ФРГ осудил ракетный пуск КНДР

Ведомство также призвало Пхеньян воздержаться от дальнейших испытаний

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии решительно осудило ракетный пуск КНДР и призвало Пхеньян воздержаться от дальнейших испытаний. Об этом журналистам сообщил представитель МИД ФРГ.

"Мы решительно осуждаем незаконный пуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности 18 декабря, а также запуск баллистической ракеты малой дальности накануне. Этими пусками ракет Северная Корея в очередной раз грубо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, безответственно нагнетает напряженность в регионе и угрожает региональному и международному миру", - утверждали в МИД ФРГ.

"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших испытаний, полностью выполнить решения Совета Безопасности ООН, принять предложения США и Южной Кореи о переговорах и начать серьезные переговоры о сокращении своей ядерной и ракетной программы", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР в понедельник межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

Район падения ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.