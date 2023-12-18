WSJ: США и ЕС разрабатывают систему конвоирования судов в Красном море из-за атак хуситов

По сведениям газеты, Вашингтон и ЕС планируют заручиться поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. США и их европейские партнеры работают над организацией сопровождения судов в Красном море из-за участившихся атак со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские и европейские чиновники обсуждают создание многосторонней рабочей группы, которая будет отвечать за конвоирование и защиту морских перевозок. Вашингтон и ЕС планируют заручиться поддержкой Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, пишет издание.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.