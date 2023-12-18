В ХАМАС заявили, что Израиль не заставит палестинцев покинуть сектор Газа

По словам члена руководства движения Усамы Хамдана, израильские войска совершают массовые убийства в Газе при американской поддержке и прикрытии

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские оккупационные силы стремятся превратить сектор Газа в непригодное для жизни место с тем, чтобы вынудить его жителей переместиться в другие районы. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Бейруте член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Мы говорим тем, кто поддерживает Израиль и его преступные действия, что палестинцы останутся на своей земле, потому что они являются ее законными хозяевами, - заявил он. - Израиль не заставит наш народ покинуть родину".

По словам члена руководства ХАМАС, израильские войска совершают массовые убийства в Газе при американской поддержке и прикрытии, они используют при этом оружие, поступившее из США. "За 73 дня своей варварской агрессии израильские оккупанты разрушили или вывели из строя все больницы в Газе, в ряде мест арестован медицинский персонал", - отметил он.

"Мы призываем ООН и ее генерального секретаря взять на себя ответственность и оказать необходимое давление с тем, чтобы остановить войну против палестинского населения, - подчеркнул Хамдан. - Причиной происходящего конфликта является незаконная оккупация, который должен быть положен конец. Пока этого не произошло, вооруженное сопротивление будет продолжаться".

Палестинский политик подтвердил, что ХАМАС "открыта для любой инициативы, исходящей от Катара или Египта". "Что касается сделки по обмену пленными, то о ней не может быть речи до прекращения сионистской агрессии", - указал он.

В руках ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных были ранее освобождены в рамках гуманитарного перемирия. 17 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что Израиль и ХАМАС готовы договориться о новом перемирии, но этому мешают разногласия между сторонами по поводу деталей будущей сделки.