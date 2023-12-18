Госдеп заявил, что ракетные запуски КНДР подрывают безопасность в регионе

США их осуждают, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают последние ракетные запуски КНДР, так как они подрывают безопасность в регионе. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Соединенные Штаты решительно осуждают запуски баллистических ракет, которые КНДР осуществила 17 и 18 декабря, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты [МБР], - сказал он. - Эти запуски нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, представляют угрозу для соседей КНДР и подрывают региональную безопасность".

Представитель Госдепа добавил, что США призывают все страны осудить запуски Пхеньяном баллистических ракет.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР 18 декабря МБР находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела 1 тыс. км при максимальной высоте полета 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Район падения ракеты находился за пределами исключительной экономической зоны Японии - в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья острова Хоккайдо.

Кроме того, 17 декабря КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности.