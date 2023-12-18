18 декабря, 19:59
Военная операция на Украине

Bloomberg: средства Пентагона для Украины закончатся 30 декабря

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее подтвердил, что США направят в декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства закончатся

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Пентагон предупредил, что без одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины его возможности помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, отвечающего за финансовые вопросы ведомства.

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Как пишет издание, 15 декабря чиновник сообщил американским законодателям, что последние $1,07 млрд будут потрачены на приобретение новых вооружений для восполнения арсеналов США. "После того как эти средства будут использованы, министерство исчерпает все финансирование для военной помощи Украине", - цитирует Bloomberg письмо. По прогнозам Пентагона, это произойдет 30 декабря, добавляет агентство.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 18 декабря подтвердил, что Соединенные Штаты направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, после чего средства закончатся. Кроме того, Кирби сообщил, что часть средств была направлена на восполнение запасов того, что было отправлено на Украину с американских складов. Он уточнил, что Минобороны США закупит недостающие оружие и технику у американских производителей.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался 1 октября). В первую очередь это касается оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная власть США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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